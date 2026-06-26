Predstavlja se novi dres hrvatske reprezentacije

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xBahhoxKarax via Guliver Image

Ljubitelji nogometa, sportskih izazova, ali i šaha doći će na svoje ove subote u Unisport trgovini u King Crossu, gdje će se od 14 do 18 sati održati službeno predstavljanje novog dresa hrvatske nogometne reprezentacije.

Pod nazivom „Mind Speed vs. Game Speed“, događaj donosi jedinstveni koncept koji povezuje brzinu razmišljanja i brzinu reakcije – dvije ključne karakteristike vrhunskih sportaša. Posjetitelje očekuje niz atraktivnih sadržaja, nagrade, među kojima je i novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i susret s poznatim imenima hrvatskog sporta.

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Središnji dio programa rezerviran je za nesvakidašnji dvoboj između legende hrvatskog nogometa i bivšeg reprezentativca Silvija Marića i hrvatskog šahovskog velemajstora Alojzija Jankovića. Njih dvojica odmjerit će snage kroz tri discipline – šah, virtualni nogomet i stolni nogomet, u jedinstvenom okršaju koji simbolično spaja strateško razmišljanje i sportsku brzinu reakcije.

Događaju će prisustvovati i brojna druga poznata imena iz svijeta nogometa. Među njima su El Arabi Hilal Soudani, bivši napadač Dinama i miljenik zagrebačke publike, Nikola Šafarić, bivši hrvatski reprezentativac i aktualni trener Varaždina, te Iuri Tavares, nogometaš koji je svojim nastupima privukao veliku pozornost domaće nogometne javnosti dok će program voditi Filip Brkić. Posjetiteljima će se pridružiti i brojni poznati influenceri i zaljubljenici u sport.

Kroz spoj nogometa, šaha, gaminga i zabave, uz bogat i atraktivne goste, ovaj događaj pruža priliku navijačima da uživo i iz prve ruke dožive priču koja stoji iza novog dresa hrvatske reprezentacije, a budući da hrvatska reprezentacija istog dana igra utakmicu protiv Gane, ovo je idealan uvod u navijačku atmosferu.

Događaj je otvoren za sve posjetitelje, a ulaz je slobodan.