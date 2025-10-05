Predsjednik Šibenika demantirao glasine: ‘Plaće nekad kasne koji dan, ali ništa specijalno’

Podijeli :

Foot Bowl/Just Shots via Guliver Images

Nakon što je klub demantirao glasine o stečaju i prestanku rada kluba, to je potvrdio i predsjednik HNK Šibenik.

Željko Karajica je u razgovoru za Germanijak otkrio u kakvoj se situaciji klub nalazi.

“Zašto bi Šibenik išao u stečaj, pa koliki imaju stare dugove. Što se tiče ove sezone plaćanje je redovno, dobro, možda nekad kasni koji dan, ali ništa specijalno, ne vidimo razlog da to bude kraj kluba. Mlađe kategorije igraju, nije točno da su u štrajku”, rekao je pa nastavio:

POVEZANO Šubićevac podrhtava – igra li Šibenik u ponedjeljak svoju zadnju utakmicu?

“Molim vas, nemojte obraćati pažnju na takve glasine. Ne znam čak što bih na to rekao. Sve ide dalje. Momčad je kompletno na novo sastavljena pa još nismo na nivou koji želimo. Ali i to ćemo riješiti. Idemo dalje”.