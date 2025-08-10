Pravi raritet u HNL-u, ovakvo kolo se nije dogodilo otkad postoji Liga 10!

Hajduk i Gorica na Poljudu zaključuju drugo kolo SHNL-a, a na utakmici je kompletirano nešto što se u hrvatskom prvenstvu nije dogodilo otkad postoji Liga 10.

Benrahou je doveo Hajduk u vodstvo iz penala u 52. minuti, a tome je prethodio prekršaj i crveni karton igrača Gorice Elvira Durakovića.

Tako je drugo kolo HNL-a donijelo crveni karton na svih pet utakmica. Ono što je dodatni raritet jest to što su svih pet crvenih dobili igrači gostujućih ekipa.

CRVENI KARTONI 2. KOLA:

  • Dinamo – Vukovar 1991 (M. Tadić, Vukovar)
  • Istra 1961 – Lokomotiva (D. Kolinger, Lokomotiva)
  • Osijek – Rijeka (D. Petrović, Rijeka)
  • Slaven Belupo – Varaždin (A. Boršić, Varaždin)
  • Hajduk – Gorica (E. Duraković, Gorica)

