Pravi raritet u HNL-u, ovakvo kolo se nije dogodilo otkad postoji Liga 10!

Hajduk i Gorica na Poljudu zaključuju drugo kolo SHNL-a, a na utakmici je kompletirano nešto što se u hrvatskom prvenstvu nije dogodilo otkad postoji Liga 10.
Benrahou je doveo Hajduk u vodstvo iz penala u 52. minuti, a tome je prethodio prekršaj i crveni karton igrača Gorice Elvira Durakovića.
Tako je drugo kolo HNL-a donijelo crveni karton na svih pet utakmica. Ono što je dodatni raritet jest to što su svih pet crvenih dobili igrači gostujućih ekipa.
CRVENI KARTONI 2. KOLA:
- Dinamo – Vukovar 1991 (M. Tadić, Vukovar)
- Istra 1961 – Lokomotiva (D. Kolinger, Lokomotiva)
- Osijek – Rijeka (D. Petrović, Rijeka)
- Slaven Belupo – Varaždin (A. Boršić, Varaždin)
- Hajduk – Gorica (E. Duraković, Gorica)
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!