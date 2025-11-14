Prava drama u CONCACAF kvalifikacijama: Čak sedam reprezentacija se bori za još tri mjesta na SP-u

Podijeli :

AP Photo/Moises Castillo via Guliver

Uoči posljednjeg kola po skupinama kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine u zoni CONCACAF prava je drama. Čak sedam reprezentacija bori se za tri mjesta.

Uoči posljednjih 90 kvalifikacijskih minuta još niti jedna reprezentacija nije osigurala vizu za SP, a za tri karte koje direktno vode u SAD, Meksiko i Kanadu bori se čak sedam reprezentacija.

U trećoj rundi kvalifikacija za SP 2026. godine u zoni CONCACAF natječe se 12 reprezentacija podijeljenih u tri skupine. Samo će pobjednici skupina direktno na SP, dok će dva najbolja drugoplasirana u Interkontinentalne kvalifikacije.

U skupini A Surinam i Panama su ostvarili pobjede u susretima petog kola i zadnju rundu dočekuju bodovno poravnati, svaki po devet bodova. Surinam je u Paramaribu pobijedio El Salvador sa 4:0, dok je Panama na gostovanju porazila Gvatemalu sa 3:2.

Surinam je do važne pobjede predvodio napadač nizozemskog Go Ahead Eaglesa Richonell Margaret postigavši dva gola.

Daleko veća drama odvijala se u Gvatemala Cityju gdje je domaćin u izravnom dvoboju protiv Paname lovio bodove za ostanak u igri. Gosti su poveli 2:0, Gvatemala je izjednačila, a pobjedu Panami donio je napadač Jose Fajardo u 78. minuti.

U zadnjem kolu sastaju se Panama i El Salvador, te Gvatemala i Surinam. U slučaju istog broja bodova odlučivat će razlika pogodaka. Surinam je sada na +5, a Panama na +2. Surinam lovi svoj premijerni nastup na SP-u, dok je Panama do sada jednom sudjelovala na smotri najboljih reprezentacija svijeta, 2018. u Rusiji upisavši tri poraza uz razliku pogodaka 2:11.

U skupini B vizu za SP love Curacao i Jamajka. Curacao, kojeg vodi nizozemski stručnjak Dick Advocaat, je na gostovanju deklasirao Bermudu sa 7:0, dok je Jamajka, za čijem kormilom sjedi Englez Steve McClaren, odigrala 1-1 na gostovanju kod Trinidad i Tobaga.

Uoči zadnjeg kola Curacao ima bod više, a odluka će pasti u 18. studenog u Kingstonu u njihovom međusobnom ogledu. Jamajka je samo jednom nastupila na World Cupu i to 1998. godine u Francuskoj kada je otvorila SP porazom od Hrvatske 1:3 u Lensu. Curacao nikada nije nastupio na SP-u.

Najveća je drama u skupini C gdje tri reprezentacije imaju izglede za plasman na SP. Uoči zadnjeg kola Honduras i Haiti imaju po osam bodova, a Kostarika šest.

Haiti je osvojio važna tri boda porazivši Kostariku sa 1:0. Junak susreta bio je napadač grčkog AEK-a Frantzdy Pierrot postigavši jedini gol na utakmicu u 44. minuti. Honduras je pak kiksao na gostovanju kod posljednje Nikaragve izgubivši sa 0:2.

U zadnjem kolu Kostarika će ugostiti Honduras, dok Haiti dočekuje Nikaragvu.

Honduras je tri puta nastupio na svjetskim prvenstvima (1982, 2010, 2014) i još uvijek nema niti jednu pobjedu, Haiti je jedni put sudjelovao na SP-u 1974. u njemačkoj upisavši tri poraza, dok je Kostarika šest puta sudjelovala na SP-u, a najdalje je dogurala 2014. u Brazilu gdje je u četvrtfinalu ispala od Nizozemske nakon izvođenja jedanaesteraca.