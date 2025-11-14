Ovo su reprezentacije koje su dosad izborile odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026.

Podijeli :

xMikexEgertonx via Guliver

Svjetsko prvenstvo 2026. igrat će se od 11. lipnja do 19. srpnja iduće godine u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

SP 2026. je prva svjetska smotra na kojoj će nastupiti 48 reprezentacija, a dosad je poznato 28 njih koje će zaigrati na predstojećem Mundijalu.

Posljednja reprezentacija koja je zasad izborila SP je Francuska koja je pobjedom nad Ukrajinom (4:0) osigurala prvo mjesto u skupini C europskog dijela kvalifikacija. Večeras i Hrvatska može izboriti Svjetsko prvenstvo nakon utakmice s Farskim otocima u Rijeci.

Ovo su zasad poznati sudionici SP-a 2026.:

Domaćini: SAD, Meksiko, Kanada

Afrika: Alžir, Zelenortski Otoci, Egipat, Gana, Obala Bjelokosti, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis

Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan

Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj

Europa: Francuska, Engleska

Oceanija: Novi Zeland

