Poznato kada bi navijači trebali saznati kako će izgledati novi stadion u Maksimiru

Luka Kolanovic via Guliver

Priča oko novog stadiona u Maksimiru čini se sve ozbiljnija.

Grad Zagreb objavio je još 27. veljače zaključak o imenovanju članova radnih tijela javnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za stadion Maksimir – SRC Ravnice. Tada su otkrivena i imena ljudi koji će imati važnu riječ u odabiru izgleda budućeg stadiona.

U Ocjenjivački sud imenovano je ukupno devet članova. Među njima su: Toma Plejić iz Studija UP i predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata, François Chas iz francuskog ureda NP2F, Kersten Geers iz belgijskog OFFICE KGDVS-a, Vasa Perović iz slovenskog studija Bevk Perović arhitekti, Mia Roth-Čerina iz ureda Roth&Čerina te Nenad Fabijanić iz Arhitektonskog studija Fabijanić.

Uz arhitektonsku struku, u radu Ocjenjivačkog suda sudjelovat će predsjednik Dinama Zvonimir Boban, ministar turizma i sporta Tonči Glavina te zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Žiri će svoju odluku donijeti u srpnju te će tada navijači Dinama i svi drugi za otprilike tri mjeseca saznati kako će izgledati novi Maksimir.