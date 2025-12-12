Poznato je kada bi se Dinamu mogli vratiti Valinčić i Lisica

Valinčić je krajem listopada u Vinkovcima zadobio frakturu metatarzalne kosti i od 28. listopada je izvan pogona. Operacija nije bila potrebna, no i dalje nosi zaštitnu čizmu koja omogućuje pravilno srastanje. Prema procjenama, u puni trening mogao bi se vratiti oko sredine siječnja, nakon čega slijedi provjera spremnosti.

Lisica je od 22. studenoga izvan momčadi zbog blažeg oblika mononukleoze. Više od tjedan dana je bez simptoma, a nalazi pokazuju povlačenje infekcije. Budući da bolest zahtijeva oprez, sportaši se punom opterećenju vraćaju tek mjesec dana nakon potpunog oporavka, pa bi i on mogao biti spreman za povratak sredinom siječnja, prenose Sportske novosti.

Obojica su početkom sezone igrama izborili pozornost Zlatka Dalića, no ozljeda i bolest zaustavile su njihov zamah.