Poznato je gdje će Dinamova druga momčad igrati utakmice

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo je računao da će i prva i druga momčad moći igrati na Maksimiru, no ta je ideja propala kad se shvatilo da Lokomotiva nema stadion na kojem bi mogla igrati u jesenskom dijelu sljedeće sezone.

Od sljedeće sezone oformit će se Dinamova B momčad koja će igrati u Prvoj NL, drugom rangu hrvatskog nogometa. S obzirom na to da će i prva momčad Dinama kao i Lokomotive zbog izgradnje Kranjčevićeve igrati na Maksimiru, vodstvo kluba moralo je naći novu lokaciju za B momčad.

Prema pisanju Germanijaka, odlučeno je da će Dinamo II svoje domaće utakmice igrati u Zaprešiću, na stadionu kultnog bivšeg prvoligaša Inkera (kasnije Intera).

Mogli bi se mladići Dinama zadržati dvije-tri godine budući da se zaprešićki Inker još uvijek nalazi u četvrtom rangu i trebat će mu neko vrijeme da se popne do prve ili druge lige. Za to vrijeme trebala bi biti dovršena dva nova stadiona u Zagrebu.