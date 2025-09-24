Poznati su svi parovi osmine finala Hrvatskog kupa, samo jedan okršaj HNL momčadi

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Nogometaši Osijeka i Hajduka posljednja su dva sudionika osmine finala Hrvatskog kupa.

Osijek je kao gost u Puli svladao Uljanik sa 4-0, dok je Hajduk u Koprivnici nadigrao istoimenog domaćina sa 4-1.

Tim utakmicama kompletirani su svi parovi osmine finala Kupa, a svih osam parova donosimo u nastavku.

PAROVI OSMINE FINALA HRVATSKOG KUPA

Karlovac – Dinamo

Cibalia – Hajduk

Mladost Ždralovi – Rijeka

BSK Bijelo Brdo – Slaven Belupo

Kurilovec – Istra 1961

Varaždin – Osijek

Rudeš – Gorica

Lokomotiva – Varteks.