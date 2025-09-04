Ponoćna bomba s Maksimira! Dinamo pred spektakularnim potpisom – igrača Milana!

Prava transfer-bomba stiže iz Maksimira – novi igrač Dinama postaje Ismaël Bennacer.
Vijest je objavio ugledni stručnjak za transfere Fabrizio Romano, a dolazak 27-godišnjeg veznjaka, koji je proteklih šest godina nosio dres Milana, predstavlja golemo iznenađenje. Posljednjih šest mjeseci proveo je na posudbi u Marseilleu, gdje je upisao 12 nastupa, no francuski velikan nije otkupio njegov ugovor.
Kako ga Massimiliano Allegri više nije vidio u svojim planovima, Bennacer je stavljen na transfer-listu. Spominjalo se da bi mogao završiti u Trabzonsporu, ali je odbio odlazak u Tursku. U tom je trenutku neočekivano u priču ušao Dinamo, a Bennacer je prihvatio poziv Zvonimira Bobana i spreman je preseliti u Zagreb.
Detalji transfera bit će poznati uskoro, ali već sada je jasno da se radi o jednom od najvećih dolazaka u povijesti kluba. Bennacer je u dresu Milana odigrao 178 utakmica, uz osam pogodaka i 12 asistencija. Prije toga branio je boje Empolija, Arsenala, Toursa i Arlesa, a iza sebe ima veliko iskustvo igranja u najjačim ligama.
Rođen je u Francuskoj i prošao sve omladinske selekcije te zemlje, no na seniorskoj razini odlučio je nastupati za Alžir, za koji je do sada skupio 50 nastupa i postigao dva gola.
