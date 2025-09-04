Ponoćna bomba s Maksimira! Dinamo pred spektakularnim potpisom – igrača Milana!

Podijeli :

xNicolòxCampox via Guliver

Prava transfer-bomba stiže iz Maksimira – novi igrač Dinama postaje Ismaël Bennacer.

Vijest je objavio ugledni stručnjak za transfere Fabrizio Romano, a dolazak 27-godišnjeg veznjaka, koji je proteklih šest godina nosio dres Milana, predstavlja golemo iznenađenje. Posljednjih šest mjeseci proveo je na posudbi u Marseilleu, gdje je upisao 12 nastupa, no francuski velikan nije otkupio njegov ugovor.

🚨🇭🇷 EXCLUSIVE: Dinamo Zagreb are in advanced talks to sign Ismael Bennacer from AC Milan. Understand very advanced negotiations taking place for Algerian midfielder to join the Croatian side. He could fly to Croatia already today! ✈️🇩🇿 pic.twitter.com/ofbULavhQr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2025

Kako ga Massimiliano Allegri više nije vidio u svojim planovima, Bennacer je stavljen na transfer-listu. Spominjalo se da bi mogao završiti u Trabzonsporu, ali je odbio odlazak u Tursku. U tom je trenutku neočekivano u priču ušao Dinamo, a Bennacer je prihvatio poziv Zvonimira Bobana i spreman je preseliti u Zagreb.

Detalji transfera bit će poznati uskoro, ali već sada je jasno da se radi o jednom od najvećih dolazaka u povijesti kluba. Bennacer je u dresu Milana odigrao 178 utakmica, uz osam pogodaka i 12 asistencija. Prije toga branio je boje Empolija, Arsenala, Toursa i Arlesa, a iza sebe ima veliko iskustvo igranja u najjačim ligama.

Rođen je u Francuskoj i prošao sve omladinske selekcije te zemlje, no na seniorskoj razini odlučio je nastupati za Alžir, za koji je do sada skupio 50 nastupa i postigao dva gola.