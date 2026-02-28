Pomoćni trener Rijeke: Prvenstvo je jedan od ključnih ciljeva, Lokomotiva je snažna

Podijeli :

Ramiro Munoz

Nakon prolaska Omonije, Rijeka u nedjelju od 15 sati na Rujevici dočekuje Lokomotivu u utakmici 24. kola SuperSport HNL-a.

Dvoboj je na konferenciji za medije najavio pomoćni trener Ramiro Munoz koji mijenja Victora Sancheza zbog zdravstvenih problema.

“Pobjeda protiv Omonije bila je izuzetno važna za klub, ali nedjeljna utakmica nam je još važnija. Prvenstvo je jedan od naših ključnih ciljeva i želimo biti u vrhu. Nakon samo dva dana pripreme čeka nas novi izazov, a momčad mora ponovno pokazati da u ovom klubu nema mjesta opuštanju”, izjavio je Munoz.

Pobjednički mentalitet momčadi je nešto što pomoćni trener Rijeke posebno hvali.

“Na treningu u petak igrači su pokazali nevjerojatnu glad za pobjedom. To je mentalitet koji želimo, da uvijek težimo nečem većem. Kada pobjeđuješ, želiš još više. Taj mentalitet im usađujemo od prvog dana”, rekao je pomoćni trener Rijeke, dodavši da ne sumnja u motivaciju igrača jer je “pobjeđivanje navika”.

Zagrepčani stižu na Rujevicu.

“Lokomotiva je uistinu snažan protivnik. Moramo biti maksimalno fokusirani. Pratimo ih, oni se razvijaju kroz sezonu, mijenjaju formacije i uloge igrača. Kako će se postaviti u nedjelju, zna samo njihov trener, ali mi smo spremni na sve scenarije. Lokomotivu krasi intenzitet, duel-igra i agresivan presing. Dobro je organizirana u obrambenom bloku i suparnicima dopušta malo prilika”, objasnio je.