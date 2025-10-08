Pokrenut je disciplinski postupak protiv Igora Štimca zbog spornog pozdrava

Disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine je zatražila očitovanje od Igora Štimca i HŠK Zrinjski po prijavi FK Sarajevo i FK Velež zbog objave trenera Zrinjskog, Igora Štimca.
Na sjednici se između ostalog raspravljalo i o “slučaju Štimac” koji je objavom na društvenim medijima koja je odjeknula u BiH.
Na taj način je zapravo i otvoren proces koji bi trebao biti završen za nekih desetak dana.
Aktualni trener Zrinjskog i bivši hrvatski reprezentativac u spornoj objavi na Facebooku između ostalog komentirao je “islamizaciju Europe”, a sve je završio korištenjem ustaškog pozdrava “Za dom spremni”.
Nije nakon toga Štimac puno htio komentirati tu svoju objavu.
“Tko zna čitati shvatio je moju objavu kao humanu i normalnu. To što ste vi napravili cirkus od toga, to služi vama na čast. Ako se bavite prikupljanjem klikova, samo izvolite. Ovo nije mjesto gdje me trebate pitati o privatnim objavama. Završili smo priču”, izjavio je Štimac.
