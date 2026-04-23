VIDEO / Slovenski klub izborio prvo finale Kupa nakon 8 godina: Za prvi trofej u povijesti igraju protiv drugoligaša

U četvrtak navečer odigrano je drugo polufinale slovenskog Kupa. Nakon nevjerojatnog prolaska drugoligaša Grosuplja, do finala je stigao i NK Aluminij. Oni su na Stožicama slavili protiv Brava s minimalnih 1:0.
Jedini gol pao je u 72. minuti, a postigao ga je Gambijac Bamba Susso koji je propustio posljednja tri susreta za Aluminij.
Do kraja susreta je sedmoplasirana ekipa slovenske Prve lige sačuvala prednost te su šokirali četvrtu ekipu lige. Došli su tako na korak od prvog trofeja u povijesti kluba ako ne računamo naslove druge lige.
U finalu, prvom nakon 2017./2018. godine, će imati pravu priliku za trofej jer ih čeka ogled s drugoligašem NK Brinjem iz Grosuplja. Obje ekipe borit će se za plasman u europska natjecanja, a njihovo osvajanje baš bi moglo poremetiti Bravo koji drži četvrto mjesto u ligi koje bi u ovom slučaju ostalo bez Europe.
