Pjaca se vraća u Rijeku? Kontakti su ostvareni, ali…

HNK Rijeka

Marko Pjaca nakon razlaza s Dinamom i dalje je bez kluba. Dok se prijelazni rok polako bliži kraju, isplivala je priča kako bi se Pjaca mogao vratiti u - Rijeku.

Marko Pjaca upravo je u dresu Rijeke u sezoni 2023./24. revitalizirao karijeru i opet ušao u krug reprezentativaca nakon dugo vremena. Ujedno je privukao pozornost i Dinama koji ga je odmah sljedeće sezone odlučio vratiti pod svoje skute.

Protekle sezone, koja je u Maksimiru bila obilježena neuspjehom na domaćem polju, Pjaca je u 44 utakmice postigao devet golova uz isto toliko asistencija, ali nije preživio ‘sječu’ novog čelnika sportskog sektora Zvonimira Bobana. Sporazumnim raskidom ugovora Pjaca je ostao bez kluba.

Od tada se Pjacu ‘selilo’ u mnoge klubove. Pričalo se o interesu iz Španjolske, Turske, Saudijske Arabije, čak i BiH, no Pjaca je i dalje ‘free agent’.

A sada se navodno aktualizira priča povratka u Rijeku. Kako donosi Germanijak, kontakti su ostvareni. Pjaca nema ništa protiv povratka u Rijeku, no za sada je cijela priča na čekanju. Pjaca i njegov tim imaju naznake da bi mogla ‘sletjeti’ neka ponuda iz Lige petice ili pak Saudijske Arabije, a to su destinacije kojima Rijeka u smislu financija ne bi mogla parirati.

Rijeka je zainteresirana, a Pjaca, dakle, nije imun na tu ponudu. Završnica prijelaznog roka na Rujevici bit će zanimljiva.