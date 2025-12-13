Peto izdanje Lige nacija, Hrvatska može igrati i sa Srbijom

Grupna faza natjecanja na rasporedu je od rujna do studenog 2026. godine, dok će se završnica, odnosno nokaut-faza, igrati od ožujka do lipnja 2027.

Hrvatska je svrstana u elitnu ligu A, u kojoj se natječu najjače reprezentacije, među ostalima Portugal, Francuska, Španjolska i Njemačka.

Vatreni su u u drugom potu s Italijom, Nizozemskom i Danskom. Ne može biti u skupini s njima, ali zato može s reprezentacijama iz prvog, trećeg i četvrtog pota. Tako Hrvatskoj suparnici u skupini mogu biti Španjolska, Engleska i Turska ili Francuska, Srbija i Grčka. Ždrijeb skupina održat će se u Bruxellesu 12. veljače 2026.

Iz skupina u nokaut fazu se plasiraju reprezentacije koje na kraju grupne faze budu na prvom i drugom mjestu. Posljednjeplasirana reprezentacija skupine ispada iz elitne u drugu, B ligu.

Ovo je peta sezona u kojoj se Liga nacija održava. Aktualni prvak Portugal u lipnju je pobijedio Španjolsku na jedanaesterce. Hrvatska je 2023. igrala u finalu i izgubila na jedanaesterce od Španjolske.