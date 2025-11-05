Perišić ovakvu utakmicu ne pamti već osam godina

Podijeli :

Olympiacos i PSV su u četvrtom kolu Lige prvaka remizirali 1:1, a za nizozemsku je momčad do 68. minute igrao Ivan Perišić.

Hrvatskog je reprezentativca tada na terenu zamijenio Esmir Bajraktarević, a ova utakmica nije jedna od onih kojom se Perišić može pohvaliti.

Prema Sofascoreu, ocijenjen je s 5.9 što je najniže od svih igrača PSV-a te najniža koju je dobio od dolaska u klub. Ova je ocjena također i najslabija koju je Perišić dobio u zadnjih devet godina, a zadnji je put nižu (5.8) dobio 2. prosinca 2016. godine kao igrač Intera u porazu od Napolija.

S istom ocjenom kao u utorak, ocijenjen je 9. travnja 2017. kada je Inter izgubio od Crotonea.

Perišić je u PSV došao u ljeto 2024. godine te od tada u 50 utakmica zabio 17 golova i upisao 18 asistencija.