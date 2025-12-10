Paul Pogba ulaže u utrke deva, postao je suvlasnik tima

Podijeli :

AP Photo/Philippe Magoni via Guliver

Francuski napadač Paul Pogba ušao je u svijet utrka deva kao novi suvlasnik saudijskog tima Al Haboob, prvog modernog tima za utrke deva koji se natječe na međunarodnoj razini, prenijeli su britanski mediji.

Pogba (32) je otkrio da se zainteresirao za ovaj tradicionalni sport nakon što je gledao snimke utrka na YouTubeu.

“Gledao sam dosta utrka i istraživao u slobodno vrijeme kako bih razumio tehnike i strategije. Ono što mi je posebno zapelo za oko jest posvećenost svih koji su uključeni. Na kraju dana, sport je sport – zahtijeva srce, žrtvu i timski rad”, rekao je Pogba za BBC Sport.

Dodao je da su temelji svakog sporta slični.

“Bilo da je nogomet, utrke deva ili boks, potrebni su odlučnost, fokus, disciplina i čvrstina. To stvara prvake“, rekao je Pogba.

Pogba, koji je prošlog mjeseca debitirao za Monaco nakon povratka iz doping-suspenzije smanjene s četiri godine na 18 mjeseci, nekoć je bio najskuplji igrač na svijetu kada se 2016. vratio u Manchester United za 89 milijuna funti.

Suuosnivač tima Al Haboob, Omar Almaena, ocijenio je da je Pogbino uključivanje „transformativno“.

“Njegov utjecaj, vodstvo i strast za kulturnim pripovijedanjem savršeno odražavaju ono za što se Al Habob zalaže. Ovo partnerstvo je više od utrka – radi se o dijeljenju nasljeđa koje zaslužuje globalno priznanje”, rekao je Almaena.