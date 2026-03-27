Pašalić ‘kod kuće’: Brazil? Takve utakmice se sanjaju

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Vatreni su prošli uspješan test protiv Kolumbijaca, završilo je 2:1 za Dalićeve izabranike.

U početnoj postavi našao se i Marco Pašalić, igrač domaćeg Orlando Cityja, koji je prema ocjenama bio jedan od najboljih pojedinaca u hrvatskim redovima.

“Lijepa pobjeda. Dobar je osjećaj igrati u svom gradu i drago mi je što sam ih mogao ovdje ugostiti. Klima je dobra, uvjeti također, utakmica je bila kvalitetna, a protivnik dobar, tako da možemo biti zadovoljni svime”, rekao je 25-godišnji Pašalić u razgovoru s novinarima.

Na pitanje je li suigrače i počastio, odgovorio je kroz smijeh:

“Imam još vremena za to. Dosad smo se pripremali za utakmicu pa nije bilo prilike, ali sad će biti vremena.”

Pašalić je vodio zahtjevnu bitku na svojoj strani terena s Luisom Diazom, zvijezdom Bayerna.

“Imao sam se prilike uvjeriti u njegovu kvalitetu. Bilo ga je zahtjevno čuvati, ali u ovakvim utakmicama se može puno naučiti. Zato je ovo bila važna utakmica i za mene osobno, da se mogu mjeriti s igračima te razine. Mislim da je bilo uspješno”, kazao je.