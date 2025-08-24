PAOK slavio na otvaranju sezone, Lovren odigrao cijeli susret

Podijeli :

via Guliver

Nogometaši solunskog PAOK-a su u nedjelju pred svojim navijačima na stadionu Toumba svladali AEK Larissu s 1:0 u prvom kolu nove sezone grčkog prvenstva.

Pobjednički pogodak postigao je bugarski veznjak Kiril Despodov u 47. minuti, a u igru je ušao na početku drugog poluvremena. Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren je odigrao cijelu utakmicu za domaću momčad, a Luka Ivanušec je ušao u 85. minuti.

PAOK će u četvrtak (19.30 sati) na istom stadionu ugostiti hrvatskog prvaka Rijeku u uzvratu doigravanja za plasman u Europsku ligu. U prvoj utakmici Riječani su pobijedili s 1:0 golom Luke Menala.