Ovom izjavom Ronaldo je otkrio sve o svojim planovima za budućnost

Cristiano Ronaldo je navodno nezadovoljan klupskom politikom i bojkotirao je tri utakmice Al Nassra.

Pojavile su se takve glasine, a portugalski mediji su o tome javno pisali da će jedan od najpopularnijih nogometaša današnjice, unatoč stotinama milijuna dolara koje prima, napustiti Saudijsku Arabiju.

POVEZANO VIDEO / Ronaldo prekinuo ‘bojkot’ i odmah se vratio pogotkom! To mu je 962. u karijeri

Međutim, čuveni as je nakon dva gola u susretu protiv Al Hazema to sve demantirao.

“Pripadam Saudijskoj Arabiji i želim ostati ovdje. Ova zemlja je prihvatila mene, moju obitelj, moje prijatelje. Sretan sam i ponavljam još jednom, ostat ću ovdje“, rekao je Ronaldo.

S ova dva gola Ronaldo se približio brojci od 1000 golova u profesionalnoj karijeri. Do magične granice mu nedostaje još 36 golova.

