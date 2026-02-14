VIDEO / Ronaldo prekinuo ‘bojkot’ i odmah se vratio pogotkom! To mu je 962. u karijeri

Nogomet 14. velj 202620:53 0 komentara

Cristiano Ronaldo se vratio! Portugalac se vratio nakon kratkotrajnog bojkota i odmah je zabio za pobjedu Al Nassra. Zabio je za prednost gostiju od 0:1 kod Al Fateha. Na kraju je Al Nassr slavio s 0:2. Bio je to Portugalčev 962. pogodak u karijeri.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet