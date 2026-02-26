Ovo je sve što trebate znati o sljedećoj fazi Lige prvaka

U srijedu navečer odigrane su posljednje utakmice šesnaestine finala Lige prvaka pa su tako poznati svi sudionici osmine finala elitnog europskog klupskog natjecanja.
No, nisu poznati svi parovi jer svaka ekipa koja je izborila mjesto u osmini finala ima dvije moguće opcije u osmini finala, čak i klubovi koji su to mjesto osigurali TOP 8 plasmanom u ligaškoj fazi.
Tako prvoplasirani Arsenal i drugplasirani Bayern Josipa Stanišića mogu izvući Atalantu Marija Pašalića i Bayer Leverkusen, treća i četvrta ekipa (Liverpool i Tottenham) mogu izvući Galatasaray i Atletico Madrid, peti i šesti (Barcelona i Chelsea) čekaju Newcastle ili PSG dok sedmi i osmi (Manchester City i Sporting) mogu za protivnike dobiti Bodo/Glimt ili Real Madrid.
Ždrijeb je na rasporedu u petak, 27. veljače. Podsjećamo, sve ekipe iz TOP 8 će u prvim utakmicama dvomeča (10. ili 11. ožujka) igrati u gostima te će u uzvratu (17. ili 18. ožujka) biti domaćini.
Svi mogući parovi osmine finala:
Arsenal ili Bayern – Atalanta ili Bayer Leverkusen
Liverpool ili Tottenham – Galatasaray ili Atletico Madrid
Barcelona ili Chelsea – Newcastle ili PSG
Manchester City ili Sporting – Bodo/Glimt ili Real Madrid
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!