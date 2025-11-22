Ovo je očekivani sastav Hajduka za Jadranski derbi na Rujevici

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

U prvoj ovosezonskoj utakmici odigranoj 31. kolovoza na Poljudu, Hajduk i Rijeka odigrali su bez pobjednika, bilo je 2:2.

Skoro tri mjeseca kasnije, čeka nas novi ogled, ovoga puta na Rujevici.

Kapetan Marko Livaja, povratnik nakon ozljede, svoju priliku će danas ipak čekati na klupi za pričuve. Problema s ozljedom je imao i golman Ivica Ivušić.

Očekivani sastav Hajduka za današnji Jadranski derbi na Rujevici bi trebao izgledati ovako:

Ivušić – Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović – Pajaziti, Krovinović – Almena, Pukštas, Rebić – Šego

Utakmica je na rasporedu od 18 sati.