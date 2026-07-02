Otkazano veliko okupljanje navijača uoči utakmice Hrvatske i Portugala

Hrvatska i Portugal u Torontu igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, no navijači će ostati bez zajedničkog gledanja u centru grada zbog ekstremnih vremenskih uvjeta.
Naime, zbog toplinskog vala koji je zahvatio Toronto, gradske vlasti odlučile su otkazati fan zonu na Nathan Phillips Squareu, jednom od glavnih okupljališta navijača tijekom turnira, prenosi Dnevnik.hr.
Odluka je donesena zbog iznimno visokih temperatura koje su stvorile sigurnosne probleme za organizaciju javnog gledanja utakmica na otvorenom.
Time će brojni navijači ostati bez planiranog zajedničkog praćenja susreta Hrvatske i Portugala u središtu grada.
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