Legendarni Ovečkin ostaje u Capitalsima

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Larry MacDougal via Guliver Images

Aleksander Ovečkin, najbolji strijelac sjevernoameričke Nacionalne hokejaške lige (NHL) svih vremena, u četvrtak je potpisao novi, jednogodišnji ugovor vrijedan 4,25 milijuna dolara s Washington Capitalsima i ući će u svoju 22. sezonu u najboljoj hokejaškoj ligi svijeta.

Ruski krilni igrač, koji će u rujnu proslaviti 41. rođendan, postigao je 929 golova u 1573 utakmice u osnovnom dijelu sezone i kao kapetan je 2018. predvodio Capitalse do njihovog prvog osvajanja Stanley Cupa.

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“Vratio sam se! Hvala svima što ste meni i mojoj obitelji dali vremena da donesemo ovu odluku. Zdrav sam. Volim igrati hokej i natjecati se za pobjede”, izjavio je Ovečkin u priopćenju.

Rus je bio prvi izbor NHL drafta 2004. i postao je jedan od najboljih strijelaca u sportu. U travnju 2025. Ovečkin je nadmašio kanadskog velikana Waynea Gretzkyja na listi najboljih strijelaca u povijesti NHL-a, kad je protiv New York Islandersa postigao 895. gol.

Proslavio ga je padom na trbuh na led, klizeći preko plave linije dok su ga svi suigrači okružili, a Gretzky je pljeskao s tribina UBS Arene u New Yorku.

Ovečkin, koji nosi prepoznatljive žute vezice za klizaljke, prošle je sezone dokazao da još uvijek može igrati na visokoj razini, predvodeći Capitalse s 32 gola i 64 boda (golovi + asistencije). Postao je i prvi igrač u povijesti NHL-a koji je prešao granicu od 900 golova u osnovnom dijelu sezone.

“Cijela naša organizacija je oduševljena što je Alex odlučio nastaviti igrati“, rekao je generalni direktor i stariji potpredsjednik Capitalsa Chris Patrick.

“Alex je iz godine u godinu dokazivao da može igrati ofenzivno i da je i dalje pokretačka snaga naše momčadi.”

Ovečkin je 2018. vodio Capitalse do njihovog prvog osvajanja Stanley Cupa, a u velikom finalu su u pet utakmica bili bolji od Vegas Golden Knightsa. Te je godine osvojio trofej “Conn Smythe” kao MVP doigravanja u kojem je postigao ​​15 golova i imao 12 asistencija.

Nadolazeća sezona će biti njegova 18. u ulozi kapetana Washingtona, što ga čini trećim najdugovječnijim kapetanom u povijesti NHL-a.

“Povratak najvećeg strijelca u povijesti NHL-a i najvažnijeg igrača u povijesti Capitalsa za još jednu sezonu znači puno našoj organizaciji, našim navijačima i našem gradu”, rekao je vlasnik Capitalsa Ted Leonsis.