Zajec o Jagušiću: ‘Htjeli smo ga u Dinamu, ali Grci su platili više’

Podijeli :

N1

Počasni predsjednik Dinama i legenda Panathinaikosa, Velimir Zajec u razgovoru za grčke medije komentirao je transfer mladog veznjaka Adriana Jagušić.

Jagušić je nedavno napustio Slaven Belupo i potpisao za Panathinaikos. Iako ga je i Dinamo želio dovesti, Jagušić je karijeru nastavio u Grčkoj, a Zajec je objasnio i zašto.

“Mislim da je dobar vezni igrač. Željeli smo ga dovesti u Dinamo, ali Panathinaikos ga je dobio jer je platio više i to je to”, rekao je Zajec u emisiji Footbaltalk pa dodao:

POVEZANO Panathinaikos pobijedio u najvećem grčkom derbiju: Jedvaj u prvih 11, Jagušić ostao na klupi Dejan Ljubičić samo za SK: ‘Mogao sam bolje i u Dinamu, Boban je veliki čovjek, a Kovačeviću je bilo teško’

“Kažem, dobar je igrač, ne znam na koga me podsjeća, možda i na moj vlastiti stil. Vjerujem da može pomoći Panathinaikosu jer je u formi i tvrdoglav je. U formi je zato što nismo imali dugu pauzu i igra prilično dobro u kontinuitetu.”

Jagušić je svoju prvu utakmicu za novi klub pratio s klupe, i to u velikom grčkom derbiju u kojem je Panathinaikos šokirao Olympiacos u Pireju i slavio s 1:0. Zajec se osvrnuo na njihovu lošu sezonu i post od 16 godina bez naslova prvaka.

“Teško je. Teško. Nisam unutra, nisam najbolje upućen, ali ja sam dio Panathinaikosa. Tužno je da toliko godina nismo prvaci i ovdje sam da pomognem koliko mogu. Doći ću na neku utakmicu, drago mi je zbog toga”, zaključio je Zajec.