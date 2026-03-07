VIDEO / Ajax poražen od momčadi koja je imala šest poraza u nizu, Šutalo promašio zicer

Podijeli :

Nakon šest uzastopnih poraza u Eredivisie Groningen je u Ajaxu pronašao žrtvu za prekid crnog niza. Domaćin je na svom terenu slavio 3:1 i tako oduzeo Ajaxu vrijedne bodove u borbi za Ligu prvaka.

Strijelci su za Groningen bili Van Bergen (6.) i Zawada (65., 72.), a za Ajax je u prvom poluvremenu izjednačio Klaassen (30.).

Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo, koji je za sastav iz Amsterdama igrao do 83. minute kada je zamijenjen, promašio je veliku šansu u 80. minuti pri rezultatu 3:1.

