VIDEO / Kontroverza u Indian Wellsu: Sutkinja kaznila Drapera zbog ometanja tijekom poena

Danil Medvedev prošao je u polufinale Indian Wellsa pobjedom nad braniteljem naslova Jackom Draperom 6:1, 7:5. Završnicu meča obilježila je kontroverzna odluka.

Draper, koji je servirao pri rezultatu 5-5 i 0-15, tijekom izmjene nakratko je raširio ruke signalizirajući da misli kako je jedan udarac ruskog tenisača završio u autu. Poen se ipak nastavio sa još nekoliko izmjena, nakon čega je Medvedev pogriješio i poslao lopticu u mrežu.

Medvedev je tada zatražio od sutkinje Aurelie Tourte provjeru snimke kako bi se utvrdilo je li Draper stvarno napravio sporni ‘hindrance’ – odnosno napravio pokret ili proizveo zvuk koji bi mogao smetati protivniku.

Nakon što je nekoliko puta pregledala snimku, Tourte je Draperu poručila kako poen ide Medvedevu jer je, kako je rekla, ‘napravio nešto drugačije u poenu nego što inače radi’.