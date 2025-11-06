Šutalov trener dobio otkaz, presudio mu je težak poraz u Ligi prvaka

Podijeli :

AP Photo/Peter Dejong via Guliver

Nizozemski nogometni velikan Ajax otpustio je trenera Johna Heitingu nakon lošeg ulaska u sezonu, a kao privremeno rješenje momčad će preuzeti Fred Grim.

Strpljenje vodstva kluba iz Amsterdama s 41-godišnjim Heitingom isteklo je nakon teškog 0-3 domaćeg poraza od Galatasaraya u 4. kolu Lige prvaka.

U tom natjecanju “Kopljanici” se nalaze na dnu ljestvice bez ijednog osvojenog boda, dok je u nizozemskom prvenstvu Ajax nakon 11 kola na četvrtoj poziciji s 20 bodova, odnosno osam manje od vodećih Feyenoorda i PSV-a iz Eindhovena.

Heitinga je na klupu Ajaxa stigao ovog ljeta nakon što je prošle sezone bio pomoćnik Arnea Slota u Liverpoolu s kojim je osvojio naslov engleskog prvaka.

