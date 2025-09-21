Štimac sa Zrinjskim kiksao protiv predzadnje momčadi lige

Podijeli :

via Guliver

Zrinjski je u posljednjem dvoboju 8. kola WWin lige BiH na domaćem terenu remizirao bez pogodaka protiv Rudara Prijedor, čime je aktualni prvak neočekivano ostao bez planiranih bodova protiv momčadi koja se nalazi na pretposljednjem mjestu ljestvice.

Prvi dio pripao je gostima, koji su stvorili dvije izgledne šanse, dok Mostarci nisu ozbiljnije zaprijetili. U 16. minuti Goran Karačić, uz pomoć vratnice, obranio je pokušaj Jorgea Bolivara, a nešto kasnije zaustavio je i udarac Jordana Gutierreza, jednog od čak šest Španjolaca u početnoj postavi Rudara.

Zrinjski, kojeg vodi hrvatski strateg Igor Štimac, u nastavku je zaigrao odlučnije, no najbolju prigodu ponovno je imao Rudar. U 70. minuti vratnica je drugi put spasila domaće, a Abel Pascual je iz neposredne blizine prebacio loptu preko gola.

Mostarci su svoju najveću šansu imali u završnici – u 87. minuti Nemanja Bilbija pucao je glavom s desetak metara, ali je lopta otišla iznad grede. Na kraju su momčadi podijelile bodove, a Zrinjski je propustio priliku izjednačiti se s vodećim Borcem.

Sljedeći vikend donosi dva gradska derbija – na stadionu Rođeni sastaju se Velež i Zrinjski, dok će na Grbavici snage odmjeriti Željezničar i Sarajevo. U ostalim susretima 9. kola Radnik dočekuje Široki Brijeg, Posušje igra protiv Borca, a Rudar će ugostiti Slogu.