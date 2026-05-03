Nevjerojatna priča: Lani su igrali drugu ligu, a sada su prvaci države prvi put u povijesti!

Klub iz grada s oko 40 tisuća stanovnika tako je po prvi put u povijesti postao prvak Švicarske, i to tri kola prije kraja sezone, s nedostižnom prednošću nad St. Gallenom koji zaostaje 11 bodova.

Ovaj uspjeh dodatno dobiva na težini jer je Thun prošle sezone igrao u drugom rangu švicarskog nogometa, koji je i osvojio, a pobjednički ritam prenio je i u elitu.

Dominaciju je potvrdio već u prvoj sezoni među najboljima, bez ozbiljne drame u završnici prvenstva.