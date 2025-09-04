Savić zabranio suigračima da pozdravljaju vratara zbog odlaska u Galatasaray

Cakir je cijelu karijeru proveo u Trabzonsporu, gdje je bio i kapetan, no prema pisanjima medija bliskih klubu, suigrač Stefan Savić upozorio je momčad da mu ne ostavljaju oproštajne poruke te ga je crnogorski reprezentativac uklonio s Instagrama.

Cakir će prvi put braniti protiv bivšeg kluba 2. studenog, dok se povratak u Trabzon očekuje 5. travnja 2026., uz moguće burne reakcije publike. Ranije se povezivao s Fenerbahčeom, ali je dogovor propao.

U međuvremenu, Fenerbahče je doveo Edersona iz Manchester Cityja, dok je Galatasaray Cakira postavio za prvog vratara i dodatno se pojačao Osimhenom, Saneom i Gundoganom.