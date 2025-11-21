Oršićev Pafos preokretom protiv Arisa preuzeo vrh ciparske lige

Podijeli :

Wojciech Szubartowski via Guliver

U 11. kolu ciparske lige Pafos, za koji igra hrvatski reprezentativac Mislav Oršić, je ugostio svoje konkurente za naslov Aris iz Limassola. Iako su gosti poveli s 1:0, Pafos je uspio preokrenuti te su slavili s 2:1.

U 20. minuti je Aris došao do vodstva golom Connora Goldsona, ali ta prednost trajala je samo dvije minute. Već je u 22. minuti Joao Correia poravnao na 1:1.

Isti igrač je bio strijelac i u 66. minuti za 2:1. Bio je to i posljednji pogodak na utakmici te je Pafos uspio doći do važne pobjede u kojoj je 90 minuta igrao Mislav Oršić.

Ovim slavljem su skočili na vrh lige s 25 bodova. Drugoj Omoniji bježe dva boda, ali imaju i utakmicu više. Omonia ovaj vikend gostuje kod Apollona. Za Oršića i Pafos nema odmora jer u srijedu na domaćem terenu dočekuju Monaco u sklopu Lige prvaka.