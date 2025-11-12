Nikoličius dobio otkaz u klubu koji je prethodno otpustio i Sopića

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Mindaugas Nikoličius (41), bivši sportski direktor Gorice i Hajduka, napustio je funkciju sportskog direktora poljskog kluba Widzew Łódź, a zajedno s njim otišao je i Igor Čerina.

Litavac je preuzeo tu ulogu početkom ožujka, dok mu se Čerina pridružio nekoliko tjedana kasnije kao član stručnog tima koji je Nikoličius okupio.

Predstavnik uprave za sport Dariusz Adamczuk zahvalio im je na obavljenom poslu te objasnio kako je odluka donesena zbog želje za novim smjerom u radu sportskog odjela.

Naglasio je da želi jasnu podjelu odgovornosti i da osobno preuzima brigu o ključnim odlukama poput transfera igrača. Dodao je kako su on i Piotr Burlikowski od dolaska u klub detaljno analizirali situaciju te da smatra kako je sada pravi trenutak za promjene, bez čekanja zimske stanke.

Klub je potvrdio da ne planira zapošljavati nove djelatnike umjesto Nikoličiusa i Čerine. Vodstvo skautskog odjela preuzet će Sławomir Rafałowicz i Piotr Kasprzak, koji već aktivno rade na pripremama za zimski prijelazni rok.

Adamczuk je rekao da su u posljednjih nekoliko dana posjetili brojne europske lige kako bi uživo promatrali potencijalna pojačanja te naglasio važnost osobnog praćenja igrača za precizniju procjenu njihovih kvaliteta i uklapanja u momčad. Upravni odbor kluba zahvalio je Nikoličiusu i Čerini na doprinosu razvoju kluba i poželio im uspjeh u nastavku karijere.

Nikoličius je karijeru započeo kao sportski direktor škotskog Heartsa, gdje je radio od 2006. do 2008., a zatim je 2010. preuzeo istu funkciju u Žalgirisu iz Vilniusa. U sedam godina, koliko je proveo u Litvi, klub je osvojio četiri naslova prvaka i šest kupova. U Hrvatsku je stigao 2018. godine kao sportski direktor i potpredsjednik Gorice, gdje je pomogao stabilizirati klub u prvoj ligi.

Početkom 2021. preuzeo je ulogu sportskog direktora Hajduka, s kojim je osvojio dva Hrvatska kupa. Tijekom svog mandata u Splitu surađivao je s više trenera, među kojima su Paolo Tramezzani, Jens Gustafsson, Valdas Dambrauskas, Ivan Leko i Mislav Karoglan, te je odradio nekoliko velikih izlaznih transfera, uključujući Luku Vuškovića u Tottenham za 11 milijuna eura i Stipu Biuka u Los Angeles FC za 6.5 milijuna eura.

Iz Hajduka je otišao u travnju 2024. godine, nekoliko mjeseci prije isteka ugovora, nakon što mu klub nije ponudio produljenje, a naslijedio ga je Nikola Kalinić.