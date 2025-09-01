Marko Pjaca konačno pronašao novi klub?!

Marko Pjaca (30) već je neko vrijeme bez kluba nakon raskida ugovora s Dinamom, a sada nizozemski mediji pišu da bi karijeru mogao nastaviti u Twenteu.
Transfer je prošlog tjedna trebao biti zaključen, no sve je propalo zbog dodatnih zahtjeva njegova tabora.
Ipak, prema riječima izvjestitelja Tijmena van Wissinga s RTV Oost, rješenje je pronađeno i Twente i dalje očekuje dolazak iskusnog krilnog napadača.
Pjaca je slobodan igrač nakon što se nije dogovorio o nastavku suradnje sa Zvonimirom Bobanom u Dinamu, a u karijeri je nosio dres Juventusa, Torina, Anderlechta, Fiorentine i Schalkea. Juve ga je 2016. iz Dinama doveo za gotovo 30 milijuna eura, dok je za hrvatsku reprezentaciju upisao 28 nastupa.
Prošle sezone u Dinamu odigrao je 44 utakmice, zabio devet golova i dodao devet asistencija, a u Ligi prvaka sudjelovao u šest pogodaka.
