Marcelo Brozović se odriče velikog novca i napušta Al Nassr?

Al Nassr je Marcelu Brozoviću (33) ponudio novi ugovor, objavio je Nicolo Schira.
Aktualna suradnja hrvatskog veznjaka sa saudijskim klubom traje do ljeta 2026., a u Al Nassr je stigao 2023. iz Intera za 15 milijuna eura. Dosad je upisao 99 nastupa uz osam golova i 20 asistencija.
Prema Schiri, dogovor još nije postignut jer Brozović razmatra povratak u Europu, iako bi za to morao znatno smanjiti plaću.
#AlNassr have offered to Marcelo #Brozovic the contract extension, but there is no agreement yet. Brozo is also evaluating a possible return to Europe, even if his salary is very too high and the croatian midfielder has to reduce it if he wants to return to play in the european…
— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 19, 2025
U Saudijskoj Arabiji godišnje zarađuje oko 25 milijuna eura, što ga čini najplaćenijim hrvatskim sportašem.
Prije odlaska na Bliski istok sedam je godina igrao za Inter, dok je u Hrvatskoj nosio dresove Hrvatskog dragovoljca, Lokomotive i Dinama. Za reprezentaciju ima 99 nastupa te osvojeno svjetsko srebro i broncu, kao i drugo mjesto u Ligi nacija.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!