Marcelo Brozović se odriče velikog novca i napušta Al Nassr?

Nogomet 19. pro 202510:04 0 komentara
xMaciejxRogowskix via Guliver

Al Nassr je Marcelu Brozoviću (33) ponudio novi ugovor, objavio je Nicolo Schira.

Aktualna suradnja hrvatskog veznjaka sa saudijskim klubom traje do ljeta 2026., a u Al Nassr je stigao 2023. iz Intera za 15 milijuna eura. Dosad je upisao 99 nastupa uz osam golova i 20 asistencija.

Prema Schiri, dogovor još nije postignut jer Brozović razmatra povratak u Europu, iako bi za to morao znatno smanjiti plaću.

U Saudijskoj Arabiji godišnje zarađuje oko 25 milijuna eura, što ga čini najplaćenijim hrvatskim sportašem.

Prije odlaska na Bliski istok sedam je godina igrao za Inter, dok je u Hrvatskoj nosio dresove Hrvatskog dragovoljca, Lokomotive i Dinama. Za reprezentaciju ima 99 nastupa te osvojeno svjetsko srebro i broncu, kao i drugo mjesto u Ligi nacija.

