Jakirovićev bivši klub muči se u Turskoj, sportski direktor opet je u Hrvatsku krenuo po novog trenera?

Turski prvoligaš Kayserispor u potrazi je za novim trenerom, a među glavnim kandidatima su imena dobro poznata hrvatskoj javnosti — Igor Jovićević i Radomir Đalović.

Kako je objavio turski novinar Resat Can Ozbudak, koji na platformi X ima više od 100 tisuća pratitelja, sportski direktor kluba Muhammed Turkmen otputovat će u Hrvatsku kako bi obavio razgovore s obojicom trenera.

Jovićević je prošle sezone osvojio duplu krunu s Ludogorecom u Bugarskoj, nakon čega je napustio klub. Prije toga vodio je Šahtar Donjeck, s kojim je nastupao u Ligi prvaka, te saudijski Al Raed.

Đalović je također imao uspješnu prošlu sezonu — s Rijekom je osvojio duplu krunu u HNL-u, no zbog lošeg starta u novoj sezoni dobio je otkaz. Nedugo zatim preuzeo je slovenski Maribor, ali je klub napustio nakon samo 16 dana, nakon što je doživio fizički napad od jednog igrača na treningu.

Kayserispor je u aktualnoj sezoni Superlige u velikim problemima. Nakon osam kola još nema pobjedu — upisao je pet remija i tri poraza te se nalazi na pretposljednjem, 17. mjestu ljestvice.

Prošle sezone momčad je uspješno vodio Sergej Jakirović, koji je klub zadržao u ligi, no ovog je ljeta prešao u engleski Hull City. Njegov nasljednik, Nijemac Markus Gidsol, izdržao je samo 98 dana, od čega je većinu proveo tijekom ljetnih priprema.