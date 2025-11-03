Hrvatski vratar više ne drži titulu najboljeg golmana MLS-a, evo tko je preuzeo naslov

Podijeli :

Vratar Minnesota Uniteda Kanađanin Dayne St. Clair (28) proglašen je najboljim vratarom godine u Major League Soccer (MLS).

St. Clair je pobijedio u glasovanju trenera, igrača i trenera sakupivši 29.40 posto svih glasova.

Drugi je bio Matt Freese iz New York City FC-a (17.32%), dok je treće mjesto zauzeo Yohei Takaoka iz Vancouver Whitecapsa (15.49%).

St. Clair je drugi vratar MNUFC-a koji je osvojio nagradu nakon Vita Mannonea 2019. godine. Također je drugi Kanađanin koji je osvojio nagradu, pridruživši se Patu Onstadu iz San Jose Earthquakesa 2003. i 2005. godine.

Za kanadsku vrstu je do sada upisao 17 nastupa i očekuje se kako će biti jedan od putnika na Svjetsko prvenstvo 2026.

Podsjetimo, nagradu za najboljeg vratara u MLS-u prošle godine je dobio hrvatski vratar Kristijan Kahlina koji brani za Charlotte FC.