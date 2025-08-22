Druga najveća kazna u povijesti nogometa: Rumunjskom klubu oduzeta 94 boda

Podijeli :

Foto: FCU Craiova

Vlasnik rumunjskog kluba FCU Craiova, Adrian Mititelu, ušao je u otvoreni sukob s Nogometnim savezom Rumunjske (FRF) i odbija provoditi odluke njegovih komisija, zbog čega je klub na rubu izbacivanja iz svih domaćih natjecanja, piše golazo.ro.

Nakon što je momčad već administrativno spuštena iz druge u treću ligu zbog problema s licenciranjem, situacija se dodatno pogoršala. Mititelu ne priznaje odluke Disciplinske i etičke komisije FRF-a, a kazne se gomilaju. Rumunjski mediji navode da je riječ o jednoj od najtežih sankcija u povijesti nogometa. Zapravo, to bi bila druga najveća kazna u povijesti nogometa, a zanimljivo je da se isti slučaj dogodio u Rumunjskoj. 2016. godine je 96 bodova kazne dobila ekipa Caransebes.

Komisija je 20. kolovoza donijela novu odluku o oduzimanju bodova, čime je Craiova dosegnula ukupno 94 negativna boda. Klubu je dat novi rok, do 3. rujna 2025. u 15 sati mora dokazati da je podmirio dugovanja prema bivšim igračima i trenerima, u suprotnom slijedi novo oduzimanje bodova i definitivno izbacivanje iz natjecanja pod ingerencijom FRF-a, LPF-a i AJF-a.

FCU Craiova već mjesecima trpi sankcije zbog neisplaćenih dugova, a prema pravilniku se za svaka dva tjedna kašnjenja brišu dva boda. Ako se problem ne riješi, konačna odluka o isključenju mogla bi biti donesena 25. rujna. Nova sezona treće lige počinje 30. kolovoza, a Craiova u prvom kolu dočekuje ACS Academica Balș.

Mititelu unatoč svemu poručuje da nije zabrinut: “Nećemo biti izbačeni. Situacija će se riješiti na ovaj ili onaj način!” Ističe da su sve odluke već osporene na sudu: “Osporili smo svako oduzimanje bodova i odbijanje ulaska u drugu ligu. Predmeti su u postupku i njihove odluke ne bi trebale imati učinka dok ih pravosuđe ne razmotri.”

S druge strane, izvori iz FRF-a za Golazo.ro naglašavaju kako žalbe ne sprječavaju primjenu disciplinskih mjera: “To što osporava na sudu ne znači da se kazne ne mogu provoditi.”

Kako bi stabilizirao financije, Mititelu planira prodaju zemljišta vrijednog oko 15 milijuna eura, a potpisivanje ugovora očekuje se uskoro. Među vjerovnicima koji se spominju nalaze se bivši igrači i treneri poput Florina Antona Drăgana, Maurizija Morre, Gabriela Butae, Gabriela Aldeganija i Alexandrua Achima, zatim Aurelian Chițu, Tudor Oltean, klub Dinamo București, bivši predsjednik Marcel Pușcaș te Andrei Albu i Alexandru Mărgărit.