Osijek predstavio novo pojačanje: Na Opus Arenu stigao je portugalski napadač

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NK Osijek

Riječ je o transferu vrijedno 75 tisuća eura.

NK Osijek predstavio je novo pojačanje u napadu. Riječ je o Miguelu Angelu Bastosu Melu (24), poznatijem kao Balelo, čiji je dolazak klub službeno potvrdio na svojim kanalima.

Portugalac igra na poziciji napadača, visok je 186 centimetara, no zanimljivo je da u dosadašnjoj karijeri nije nastupao iznad trećeg ranga portugalskog nogometa.

“Balelo je profil napadača kakvog smo tražili – napadač izrazito orijentiran na realizaciju, a njegova statistika to jasno potvrđuje. Prosjek pogodaka po 90 minuta igre 0,73 znatno mu je iznad ligaškog prosjeka (0,30), što pokazuje da realizira prilike osjetno učinkovitije od prosječnog napadača u svojoj dosadašnjoj ligi. Istodobno, njegov non-penalty xG je 0,41 i u odnosu na ligaških 0,26 ukazuje da se kontinuirano nalazi u opasnim situacijama za postizanje pogodaka te iz igre dolazi do velikog broja kvalitetnih prilika.

Jedna od njegovih najvećih kvaliteta jest preciznost udarca od 62 posto (ligaški je prosjek 41 %). To sugerira da velik broj njegovih šuteva ide u okviru vrata te da vrlo učinkovito završava napadačke akcije. Zaključili bismo kako, uglavnom, bira kvalitetne situacije za završnicu, umjesto da se odlučuje na nerezonske pokušaje iz teških pozicija”, poručili su iz Osijeka.

Prošle sezone Balelo je branio boje USC Paredesa u trećoj portugalskoj ligi, gdje je u 24 nastupa postigao 10 pogodaka. Njegova momčad sezonu je završila samo četiri boda iznad zone ispadanja.

Prije dolaska u Osijek igrao je za nekoliko portugalskih niželigaša, među kojima su FC Cesarense, CF Esperanca de Lagos, Benfica Castelo Branco, SC Covilha i Caldas SC.