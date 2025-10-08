Oman i Katar remizirali na otvaranju mini turnira kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

U prvoj utakmici azijskih kvalifikacija na mini turniru koji se održava u Katru vidjeli smo remi. Prošli domaćin Svjetskog prvenstva remizirao je protiv Omana u prvoj utakmici 0:0 te nisu na najbolji način otvorili četvrtu fazu kvalifikacija.

Katar je bio bolja momčad, ali to nisu uspjeli naplatiti te je Oman uspio osvojiti bod koji bi im mogao dobro doći. U skupini se nalaze tri reprezentacije. Prva ide direktno na Svjetsko prvenstvo, druga ide u petu fazu kvalifikacija gdje će igrati s drugoplasiranom ekipom iz skupine B dok će posljednja ispasti i ostati bez šanse za Svjetsko prvenstvo.

Uz Katar i Oman u skupini se nalaze i Ujedinjeni Arapski Emirati. U drugoj skupini nalaze se Saudijska Arabija, Indonezija i Irak. Domaćin tog turnira je reprezentacija Saudijske Arabije.

