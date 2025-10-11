Olmo zbog ozljede napustio španjolski kamp: Propušta i El Clasico?

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Španjolski nogometni savez potvrdio je da je Dani Olmo ozlijeđen, a bivši dinamovac se u subotu prijepodne vratio u Kataloniju. Španjolska reprezentacija će tako protiv Gruzije nastupiti bez njega.

Kako navode španjolski mediji, Olmo je zbog ozljede lista lijeve noge stigao u Barcelonu, gdje će u ponedjeljak započeti s rehabilitacijom.

To ujedno znači da španjolski reprezentativac neće biti na raspolaganju ni treneru Hansiju Flicku za veliki derbi protiv Real Madrida 26. listopada, kada “kraljevi” na Bernabeuu dočekuju Barcelonu u 10. kolu La Lige.

Po dolasku na aerodrom El Prat, novinari su ga upitali hoće li se uspjeti oporaviti do El Clasica, a Olmo je kratko odgovorio:

“Vidjet ćemo.”