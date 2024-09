Olić: Čavlina je možda i naš najbolji igrač, a ja sam u zadnje vrijeme imao puno stresova

Podijeli :

Hrvatska U21 nogometna reprezentacija svladala je u Zagrebu u kvalifikacijama za EURO Farske otoke 2:1 (1:0), pa je Ivica Olić ubilježio pobjedu u svom prvijencu na klupi reprezentacije.

“Ekipa Farskih Otoka pokazala se jako čvrstom. Isti problem napravili su Portugalcima, no nakon primljenog drugog pogotka tada su se raspali. Mislio sam da ćemo i mi nakon gola za 2:0 mirno završiti utakmicu, posebno jer smo imali igrača više. Na kraju smo morali strepiti do samoga kraja koji je sviran dvaput. Moram priznati da u karijeri nisam vidio ono što je četvrti sudac napravio (sugerirao je glavnom sucu da ipak nije bio kraj, op.a.). No, dobro. Važna pobjeda, važna tri boda nakon tri uzastopna poraza”, rekao je izbornik Ivica Olić.

Jedan od najboljih na utakmici bio je hrvatski golmabn Nikola Čavlina koji je obranio nekoliko sjajnih prilika.

“Moram pohvaliti našeg kapetana Nikolu Čavlinu, koji proživljava teške trenutke u karijeri, svi znamo zbog čega. Pokazao je da je jedan karakteran momak, pravi kapetan. Vođa ove momčadi. Po meni možda i najbolji naš igrač. Pohvalio bih i Marka Soldu koji je bio naš najbolji igrač u duelima i primjer kako se bori za hrvatski dres”.

Kako je bilo proživljavati zadnje dvije minute nakon što su gosti, unatoč igri s igračem manje, zabili za konačnih 2:1?

“U zadnje vrijeme imao sam jako puno stresova, primljenih golova u zadnjim sekundama od Albanije i Italije. Bilo je jako teško proživljavati zadnje dvije minute. Još smo doživjeli da čak i kada se svira kraj – nije bio kraj. Na kraju je sve prošlo sretno, ali i detektirali smo jako puno problema…”.

Slijedi dvoboj protiv lidera skupine Portugala u Karlovcu.

“Za pet dana čeka nas jedan potpuno drugačiji protivnik, ujedno i favorit naše grupe. Portugal će nas kazniti za naše današnje propuste. Moramo biti bolji i brži u duelima”, zaključio je Olić.

Franjo Ivanović je realizirao jedanaesterac kojeg je izborio Lukas Kačavenda.

“Najbitnije je da smo pobijedili. Bilo je nezgodno, sami smo si zakomplicirali život. Mogli smo i ranije zaključiti dvoboj. Pobjeda je tu, korak smo bliže našem cilju. Drago mi je zbog gola. Ali, najbitnija je pobjeda. Da smo bili spretniji ne bi se na kraju niti našli u ovoj situaciji. Morali smo biti oprezniji”, rekao je Ivanović.