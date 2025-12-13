Ogroman interes za ulaznice za SP, najveći interes za utakmicu u Miamiju

Podijeli :

AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver Images

FIFA, svjetska nogometna federacija, objavila je da je u prvih 24 sata od otvaranja treće faze prodaje ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku primila pet milijuna zahtjeva za ulaznice iz više od 200 zemalja.

Ljubitelji nogometa iz više od 200 zemalja su na web stranici fifa.com/tickets,podnijeli pet milijuna zahtjeva za ulaznice za prvo Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija, koje će se održati između 11. lipnja i 19. srpnja 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Najveći interes pokazan je za utakmicu grupne faze Kolumbija-Portugal, koja će se igrati u Miamiju 27. lipnja, zatim za susret Brazil-Maroko 13. lipnja u New Yorku, Meksiko-Južna Koreja u Guadalajari 18. lipnja, Ekvador-Njemačka u New Yorku 25. lipnja i Škotska-Brazil u Miamiju 24. lipnja.

Po broju prijava najviše je zainteresiranih za kupnju ulaznica iz zemalja domaćina, kao i iz Kolumbije, Engleske, Ekvadora, Brazila, Argentine, Škotske, Njemačke, Australije, Francuske i Paname.

Ova treća faza traje do 17 sati 13. siječnja po srednjoeuropskom vremenu. Vrijeme u kojem navijači podnose svoje prijave nije važno, jer će svi biti uključeni u izvlačenje.