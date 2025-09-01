Objavljene nominacije za najboljeg trenera i igrača mjeseca u SHNL-u, slažete li se s izborom?

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Naslovni sponzor SuperSport Hrvatske nogometne lige objavio je nominacije za najboljeg igrača, trenera, gol i obranu tijekom kolovoza.

Uoči prve prvenstvene pauze zbog utakmica reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, na vrhu SHNL-a su bodovno poravnati Dinamo i Hajduk s po 13 bodova, dok slijede Lokomotiva s osam bodova te Varaždin sa šest.

Ne čudi, stoga, što su za najboljeg trenera nominirani Dinamov Mario Kovačević, Hajdukov Gonzalo Garcia te Varaždinov Nikola Šafarić. Strateg Lokomotive Nikica Jelavić je preskočen, vjerojatno zbog činjenice da je Šafarić u dvobojima s Rijekom i Dinamom uzeo četiri boda.

Za igrača mjeseca nominirani su Dinamovi napadači Dion Drena Beljo (4 gola) i Sandro Kulenović (4 gola), hajdukovci Rokas Pukštas (3 gola) i Fran Karačić (1 gol) te Aleksa Latković (2 gola) iz Varaždina.

Za gol mjeseca konkuriraju Pozo (Gorica), Villar (Dinamo), Boune (Lokomotiva), Gonzalez (Vukovar 1991) i Latković (Varaždin), a za obranu mjeseca Malenica (Osijek), Zlomislić (Rijeka) s dvije obrane te Kolić (Istra 1961) i Matijaš (Gorica).

U odnosu na prošlu sezonu promijenjena je raspodjela glasova: bodovi žirija čine 40 % ukupnog broja bodova, predstavnici klubova (kapetani i treneri) također 40 % ukupnog broja bodova, a glasovi publike čine 20 % vrijednosti.

Detalje o glasovanju pogledajte OVDJE.