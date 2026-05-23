Novozelandski klub prvi put u povijesti osvojio australsku ligu

xAaronxGillionsx 20260523AleagueFinal_048 via Guliver Image

U subotu ujutro odigrano je veliko finale australske A-lige u kojemu su sudjelovali novozelandski Auckland FC te australski Sydney FC. Bio je to dvoboj trećeg i petog nositelja, a do pobjede od 1:0 stigao je Auckland.

Prvo poluvrijeme prošlo je bez golova da bi u 60. minuti Auckland FC stigao do prednosti golom Camerona Howiesona. Bio je to i jedini gol na utakmici što je značilo da je Auckland FC osvojio australsku ligu.

Auckland FC još je lani ispisao povijest kada je osvojio ligašku fazu ovog natjecanja. Međutim, status prvog nositelja nisu opravdali te su ispali u polufinalu od Melbourne Victoryja koji je u gradskom derbiju u finalu izgubio od Melbourne Cityja.

Ovim naslovom tako je Auckland FC ispisao povijest svoje zemlje jer su postali prvi klub iz Novog Zelanda koji je podigao trofej A-lige. To im neće omogućiti nastup u azijskoj Ligi prvaka jer se Novi Zeland natječe u OFC organizaciji.

No, i tu Auckland FC stupa na scenu. Njihova rezervna momčad natječe se u novonastaloj OFC Pro ligi te su izborili finale u kojem će igrati protiv South Melbournea. Čak i ako izgube u tom susretu, Auckland FC trebao bi zaigrati na FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu 2029. godine kao jedini predstavnik iz Oceanije. Razlog za to je što South Melbourne pripada AFC-u, azijskoj konfederaciji.

Lani je OFC predstavljao Auckland City koji je upisao visoke poraze od Bayerna (10:0) i Benfice (6:0) da bi u posljednjem kolu senzacionalno osvojio bod protiv BoceJuniorsa (1:1).