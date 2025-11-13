Novosti u Madridu: Real i službeno promijenio naziv svog stadiona

Real Madrid i službeno je skratio naziv svog stadiona.
Real Madrid službeno je potvrdio promjenu imena svog kultnog stadiona. Umjesto dosadašnjeg punog naziva Estadio Santiago Bernabeu, ime stadiona je jednostavno – Bernabeu.
Kako navodi Diario AS, novi vizualni identitet, uključujući skraćeni naziv, prvi put se pojavio u javnosti tijekom promotivnih aktivnosti u suradnji s NFL-om.
Već ove nedjelje Bernabeu će ugostiti povijesnu utakmicu američkog nogometa, prvu ikad odigranu u Španjolskoj, igraju Washington Commanders protiv Miami Dolphinsa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!