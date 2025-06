Novo Vrijeme slavilo u Makarskoj protiv Osijeka i osvojilo naslov prvaka

Podijeli :

U subotu navečer odigrana je posljednja utakmica Hrvatske malonogometno lige. U petoj, odlučujućoj utakmici do naslova je stiglo Novo Vrijeme. Makarani su tako u svojoj trećoj domaćoj utakmici finalne serije upisali i treću pobjedu. Na najbolji način iskoristili su prednost domaćeg parketa te su sa 4:1 došli do svoje četvrte ligaške titule.

Već na samom startu utakmice su do vodstva pogotkom Johna Lennona došli do vodstva da bi u istoj, četvrtoj minuti, na 2:0 povećao Vitor Lima. Do kraja poluvremena su gosti uspjeli smanjiti na 2:1 pogotkom Cleitona Henriquea te su tako u drugi dio unijeli dozu neizvjesnosti.

Ipak, Osječani više od toga nisu mogli. Prvo je u 28. minuti na 3:1 povisio Toni Jelavić da bi pet minuta kasnije za 4:1 zabio Savio Valadares. Tako su Osječani ostali bez prilike za povratak i Makarani su mogli početi sa slavljem. Na kraju se Osijek uputio u igru bez vratara što im se obilo o glavu 20ak sekundi prije kraja kada je u praznu mrežu pogodio Lennon za konačnih 5:1 i četvrti naslov prvaka.

Osim naslova, plasirali su se i u Ligu prvaka. Lani bi ih i drugo mjesto vodilo tamo, no zbog pada nacionalnog koeficijenta sada samo prvak odlazi u jedino klupsko europsko natjecanje.