Novo veselje za Vatrene: Pašalić asistent u slavlju Atalante

Daniele Buffa

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Mario Pašalić bio je asistent za zadnji pogodak u 3-0 gostujućoj pobjedi Atalante protiv Leccea u susretu 31. kola talijanskog prvenstva.

Pašalić, koji je u igru ušao u 63. minuti, u 73. je minuti primirio loptu za Raspadorija koji je preciznim udarcem uspješno okončao akciju.

Prethodno su strijelci za Atalantu bili Scalvini u 29. i Krstović u 59. minuti.

Sedma Atalanta sada ima 53 boda, samo jedan manje od petog Juventusa i šeste Rome s tim da Juventus ima jedan susret manje odigran.

Lecce je, pak, u zoni ispadanja, 18. sa 27 bodova, kolimko ima i 17. Cremonese.

Ranije u ponedjeljak su Udinese i Como u Udinama odigrali bez golova 0-0. Martin Baturina je ušao u igru u 60. minuti, dok je Ivan Smolčić igrao do 86. minute za Como, a Branimir Mlačić ostao na klupi Udinesea.

Como čuva četvrtu poziciju i zadnje mjesto koje vodi u Ligu prvaka s četiri boda prednosti u odnosu na Juventus. Udinese je 11. s 40 bodova.

Vodi Inter sa 72 boda, slijede Milan sa 63 i Napoli sa 62, a upravo će ta dva kluba okončati program 31. kola kasnije u ponedjeljak.