Novi sportski direktor Hajduka: ‘Čast mi je raditi u ovakvom klubu bogate povijesti’

Hajduk je danas na konferenciji za medije predstavio Francoisa Vitalija kao novog sportskog direktora i nasljednika Nikole Kalinića.

Rođen u Francuskoj 1976., Francois Vitali donosi više od 20 godina iskustva u nogometu, radeći na različitim pozicijama u francuskom Lilleu, belgijskim klubovima Royal Mouscron-Péruwelz i Cercle Brugge te francuskom Troyesu. Specijaliziran je za skauting i razvoj mladih igrača, a najpoznatiji je po otkrivanju Edena Hazarda tijekom svog vremena u Lilleu.

Prvi se medijima obratio predsjednik Hajduka, Ivan Bilić.

“Hajduk je s Francoisom Vitalijem potpisao trogodišnji ugovor. On ima dugogodišnje iskustvo u tri područja, koja su nama jako bitna. Bio je voditelj skauta, vodio je akademiju i bio je sportski direktor u klubovima skoro 25 godina svojeg iskustva. Razgovore smo započeli krajem osmog mjeseca, a jedna od bitnih stvari bila je razvojna komponenta.

Predstavili smo mu ideje i tad mi se jako svidjelo kad je rekao da postoje dvije stvari: razvojna platforma ili nogometni klub. Nogometni klub postoji da bi ostvarivao rezultate, a razvojna platforma za razvoj igrača. Trenutačno imamo dosta dobru kvalitetu u prvoj momčadi, ona je kohezivna i trener radi dobar posao. Jako nam je bitno da postoji mir u prvoj momčadi i mir u klubu.

Vjerujemo da će nam Francois u tome pomoći. Osnovni i kratkoročni plan kluba bit će da, u skladu s financijskim mogućnostima, tijekom zimskog prijelaznog roka dovedemo nekoliko kvalitetnih pojačanja. On je predstavio dobre ideje za našu akademiju i ima kvalitetna rješenja za prelazak igrača iz akademije u prvu momčad.

Preispitat ćemo suradnju s klubovima partnerima, trebamo je unaprijediti i moramo pomoći da sagradimo skauting, koji će dovoditi kvalitetne mlade igrače. Dugoročnu strategiju ćemo još neko vrijeme dorađivati, čovjek je tek stigao i mora napraviti neke svoje analize. No, očekujemo da će ona u službenoj formi izaći do kraja godine.”

Nakon toga, novi sportski direktor, Francois Vitali, obratio se medijima po prvi put.

“Kao prvo, želim se zahvaliti klubu na ovoj prilici, meni je čast raditi u ovakvom klubu i to mi je veliki izazov. Hrvatska je jako važno nogometno mjesto, a Hajduk je klub bogate povijesti i ima sjajne navijače. Jako sam sretan i hvala svima još jednom.

Moj cilj je, kao što je predsjednik rekao, podijeliti iskustvo koje sam nakupio u ovih 25 godina. Ideja je da stvorimo kolektivnu ambiciju i kolektivnu pobjedu u budućnosti. Moja vizija se poklapa s onime što je predsjednik rekao i s njegovim idejama.”

Što ste pričali s Gattusom?

Predsjednik Bilić: “Ne bih ulazio u detalje. Razgovor je bio dobar, prenio sam mu potporu kluba, a prenio sam je i cijeloj momčadi. Sad nam je bitan mir u momčadi. Trener i momčad su jako dobro reagirali u utakmici Kupa, u kojoj smo pokazali ozbiljnost s puno mladih igrača. On je rekao da svako treba raditi svoj posao, a on svoj posao radi jako dobro.”

Spomenuli ste bolju suradnju s klubovima partnerima, a Hajduk ne surađuje s jedinim drugoligašem iz ovog područja. Hoćete li razgovarati s Dugopoljem?

“Ne bih rekao ni da ni ne. Dugopolje je izrazilo želju za suradnjom, ali ne mogu još ništa o tome pričati. Surađivali smo sa Solinom, koji je sad u trećoj ligi, ali ni ta suradnja nije bila dobra. To je jako kompleksno, teško je niželigašima primiti par naših igrača koje mi onda povlačimo nazad jer nam trebaju. Moramo cijeli taj aspekt suradnje popraviti.”

U kojoj mjeri vam je novi direktor predstavio novi program? Što vam je rekao i je li on pridruženi član uprave budući da nije sportski direktor nego direktor sportskih operacija?

Predsjednik Bilić: “On je prezentirao svoj program, koji je radio u drugim klubovima. Ne bih ulazio u detalje, ali bilo je puno detalja koji su nama bitni, a tiču se skautinga i rada akademije. Voljeli bismo da on to što kvalitetnije odradi.

Prvi korak je da analizira situaciju, a želim naglasiti da naša akademija kvalitetno radi i to ne znači da će on unijeti puno promjena. Još jedna stvar koja je bitna jest da on ima jako kvalitetan odnos s francuskim, belgijskim i engleskim tržištem.

Naziv ‘direktor nogometnih operacija’ je čisto zato što titula sportski direktor treba UEFA Pro licencu, a on ima UEFA B licencu. U Hrvatskoj sportski direktor može biti samo onaj koji ima PRO licencu.”

Francois, vi ste dosad radili u filijalama, a sad morate tražiti filijale. Kako ćete se tu snaći i što će biti s mladim igračima, od kojih neki premalo igraju?

Francois Vitali: “Imao sam priliku raditi u Lilleu, koji je osvojio naslov prvaka. Nekad nije lako treneru, koji stalno mora pobjeđivati, razvijati i mlade igrače. Za to smo odlučili dogovoriti suradnju s Caenom, koji je bio u četvrtoj ligi. Filijala je ključna za klub, ali je jako kompleksna. Caen je bio filijala, ali je želio biti samostalni klub. Predsjednik i ja imamo sličnu viziju. Dijelit ćemo iskustva, loša i dobra i vjerujem da ćemo biti sposobni.”

Jeste li stigli upoznati trenera Gennara Gattusa?

Francois Vitali: “Stigao sam jučer i imali smo sastanak s trenerom. Čast mi je raditi s njim, važno je da je imao takvu igračku karijeru jer može igračima prenijeti puno iskustva. Želim mu pomoći da ostvari što bolje rezultate sa svojim iskustvom. Čuo sam puno dobrih stvari o njemu. Protiv Dinama sam vidio momčad s jakim karakterom i vjerujem da je on u tome pomogao. Moje prve impresije o momčadi su jako dobre.”

Koji će biti vaši prvi koraci?

Francois Vitali: “U kratkom razdoblju želim naučiti kako klub funkcionira. Prva momčad je ključna, ali jednako važna je akademija. Želim razumjeti kako sve ovdje funkcionira, a nakon toga ću s upravom i predsjednikom vidjeti što ćemo raditi u budućnosti.”

U Lille ste dovodili puno igrača iz Afrike, hoćete li se fokusirati na to tržište?

Francois Vitali: “Nećemo se samo fokusirati na to tržište. Talent postoji svugdje, a Afrika je samo dio te priče. Vjerujem da će afričko tržište biti dio ovog projekta, ali vjerujem da Hrvatska mora biti glavni fokus jer ste pokazali da imate kvalitetnih igrača. Kratkoročno će biti najvažnije da složimo dobar skauting tim”.

Koliki je pritisak da se već ove zime nekoga proda?

Predsjednik Bilić: “Nama je cilj da prodamo jednog ili dva igrača koje smo trebali prodati na ljeto. Pritisak postoji. Za neke od tih igrača su pregovori nastavljeni i postoji mogućnost da će se dogoditi nešto slično kao što je bilo s Vuškovićem ili Biukom, da prodamo igrača, a da on ostane s nama. Drugih pritisaka nema niti informacija koje vam mogu dati. Postoji interes za niz naših mladih igrača.”